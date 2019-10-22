В Курске нашли поддельных долларов больше, чем рублей

Злоумышленники не изменяют правилам: чаще всего подделывают тысячные и пятитысячные купюры

В третьем квартале этого года эксперты Курского отделения Банка России выявили 38 поддельных российских банкнот, и 44 фальшивки номиналом 100 долларов США.Злоумышленники не изменяют правилам: чаще всего подделывают тысячные и пятитысячные купюры – за последние три месяца их выявлено по 13 штук каждого номинала, двухтысячных – 10 штук. Также по одной подделке обнаружено среди номиналов 500 и 200 рублей.- По сравнению с тем же периодом прошлого года поддельных банкнот номиналом 2000 рублей стало больше. При этом, если внимательно рассмотреть такую банкноту, некачественное исполнение или отсутствие видимых признаков подлинности может заметить каждый, - говорит специалист Отделения по Курской области Ольга Артеменко.Эксперты напоминают курянам, что подробная информация о признаках подлинности и платёжеспособности российских денежных знаков Банка России размещена на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».Поможет определить подлинность и мобильное приложение «Банкноты Банка России», оно рассказывает о четырёх типах защитных признаков: на просвет, при увеличении, на ощупь и при изменении угла наблюдения.