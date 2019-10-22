  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске дополнительно отремонтируют ещё одну дорогу

Это дорожное полотно на улице 50 лет Октября от улицы Пучковка до Любажского проезда
В Курске дополнительно отремонтируют ещё одну дорогу

Читайте также

В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске обновили 51 километр дорог.

Буквально утром стало известно, что до конца этого года дорожное полотно будет отремонтировано и на улице 50 лет Октября (от улицы Пучковка до Любажского проезда).

Как сообщает телеканал "ТАКТ" со ссылкой на региональный комитет транспорта и автомобильных дорог, это стало возможным благодаря освободившимся финансам.

При наличии хорошей погоды, работы будут начаты совсем скоро.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Поводов для беспокойства нет. МЧС замеряет уровень угарного газа в Курской области

В Курске в связи с «Метелью» перекроют движение транспорта

В Курске нашли поддельных долларов больше, чем рублей

«Час независимой музыки» c Алексеем Ивановым

Курская область. В Суджанском психоневрологическом интернате инвалидов сдавали в качестве бесплатных рабочих

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске