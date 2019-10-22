В Курске дополнительно отремонтируют ещё одну дорогу
Это дорожное полотно на улице 50 лет Октября от улицы Пучковка до Любажского проезда
Буквально утром стало известно, что до конца этого года дорожное полотно будет отремонтировано и на улице 50 лет Октября (от улицы Пучковка до Любажского проезда).
Как сообщает телеканал "ТАКТ" со ссылкой на региональный комитет транспорта и автомобильных дорог, это стало возможным благодаря освободившимся финансам.
При наличии хорошей погоды, работы будут начаты совсем скоро.