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В Курске в связи с «Метелью» перекроют движение транспорта

На четверг запланировано проведение антитеррористических учений 
В Курске в связи с «Метелью» перекроют движение транспорта

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В четверг, 24 октября в Курске запланировано проведение антитеррористических учений «Метель-2019». Об этом сообщает телеканал "ТАКТ". 

Поэтому с 7 утра до 15 часов движение автомобильного транспорта по улицам Карла Маркса (в районе медико-фармацевтического колледжа), Школьная, Кавказская, Ломакина, а также по улице Челюскинцев от её пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Блинова будет ограничено.
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