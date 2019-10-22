ТАКТ".В четверг, 24 октября в Курске запланировано проведение антитеррористических учений «Метель-2019». Об этом сообщает телеканал "
Поэтому с 7 утра до 15 часов движение автомобильного транспорта по улицам Карла Маркса (в районе медико-фармацевтического колледжа), Школьная, Кавказская, Ломакина, а также по улице Челюскинцев от её пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Блинова будет ограничено.
В Курске в связи с «Метелью» перекроют движение транспорта
На четверг запланировано проведение антитеррористических учений