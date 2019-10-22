Поводов для беспокойства нет. МЧС замеряет уровень угарного газа в Курской области

Сегодня в ряде курских СМИ появилась информация о распространении облака угарного газа. Сведения появились из непроверенных источников

Сегодня в ряде курских СМИ появилась информация о распространении облака угарного газа. Сведения появились из непроверенных источников. Спасатели заверяют - поводов для беспокойства нет.Несколько профильных учреждений вели круглосуточный мониторинг концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в Курской области.По данным регионального управления Роспотребнадзора, проведенные сегодня в течение дня замеры на территории нескольких муниципальных образований, в том числе, и в Курске, предельной концентрации содержания загрязняющих веществ не показали.Курский гидрометцентр сообщает, что в атмосферном воздухе Курска контролируется содержание загрязняющих веществ в 7, 13 и 19 часов на 4 стационарных постах. По состоянию на 7 утра предельной концентрации содержания загрязняющих веществ не выявлено, результаты последующих замеров будут известны завтра.С жалобами на плохое самочувствие в результате содержания в воздухе вредных веществ в службу спасения никто не обращался.В МЧС напоминают всем жителям и гостям региона - в случае беды вы можете звонить по телефону службы спасения «112».