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Курских школьников на мероприятия и соревнования будут перевозить на школьных автобусах

Губернатор определил порядок использования школьного транспорта для проезда на спортивные и культурные мероприятия
Курских школьников на мероприятия и соревнования будут перевозить на школьных автобусах

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Губернатор определил порядок использования школьного транспорта для проезда на спортивные и культурные мероприятия. Сейчас маршруты движения школьных автобусов утверждены только в пределах муниципальных образований Курской области. Отклонения при этом не допускаются. Однако организованно перевозить группы детей на мероприятия законодательная база не запрещает. 

Главе региона неоднократно поступали просьбы от педагогов разрешить использовать имеющийся транспорт для проезда на спортивные и культурные мероприятия, в том числе межрайонные. Соответствующую возможность обсудили совместно с представителями областного комитета образования и региональной Госавтоинспекции.

По словам врио председателя комитета образования и науки Курской области Натальи Пархоменко, до конца года за счёт федерального и областного бюджетов закупят новые школьные автобусы. Сейчас их услугами пользуются 8500 детей. 7 муниципалитетов, нанимая транспорт в спецорганизациях, самостоятельно решили вопрос перевозок учащихся в другие районы и областной центр. Помимо того, Октябрьский район целенаправленно купил два автобуса.

«Мне поступали многочисленные предложения о предоставлении возможности использования школьных автобусов для перемещения учеников не только по маршруту «дом-школа», но и для поездок на соревнования, в музеи и т.д. Вопрос уже поднимали, но окончательное решение так и не приняли», – отметил Роман Старовойт. 

Для внеплановых поездок на мероприятия представители школ должны будут подавать уведомление в соответствующую часть ГИБДД и дежурный ЦУКС. Роман Старовойт подчеркнул - в приоритете безопасность детей. Ответствечать за состояние транспорта и водителя будут руководители образовательных учреждений.
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