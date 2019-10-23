Курских школьников на мероприятия и соревнования будут перевозить на школьных автобусах
Губернатор определил порядок использования школьного транспорта для проезда на спортивные и культурные мероприятия
Главе региона неоднократно поступали просьбы от педагогов разрешить использовать имеющийся транспорт для проезда на спортивные и культурные мероприятия, в том числе межрайонные. Соответствующую возможность обсудили совместно с представителями областного комитета образования и региональной Госавтоинспекции.
По словам врио председателя комитета образования и науки Курской области Натальи Пархоменко, до конца года за счёт федерального и областного бюджетов закупят новые школьные автобусы. Сейчас их услугами пользуются 8500 детей. 7 муниципалитетов, нанимая транспорт в спецорганизациях, самостоятельно решили вопрос перевозок учащихся в другие районы и областной центр. Помимо того, Октябрьский район целенаправленно купил два автобуса.
«Мне поступали многочисленные предложения о предоставлении возможности использования школьных автобусов для перемещения учеников не только по маршруту «дом-школа», но и для поездок на соревнования, в музеи и т.д. Вопрос уже поднимали, но окончательное решение так и не приняли», – отметил Роман Старовойт.
Для внеплановых поездок на мероприятия представители школ должны будут подавать уведомление в соответствующую часть ГИБДД и дежурный ЦУКС. Роман Старовойт подчеркнул - в приоритете безопасность детей. Ответствечать за состояние транспорта и водителя будут руководители образовательных учреждений.