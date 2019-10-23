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Около миллиона дополнительно выделят курские власти на отлов бродячих животных

Сейчас отловом занимается ООО «Добрый город», но в ближайшее время городские власти дополнительно привлекут к этой работе другие специализированные организации

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В этом году на отлов бродячих животных в Курске дополнительно выделят ещё около 1 миллиона рублей. В ноябре порядка 360 тысяч рублей направят из областного бюджета, 600 тысяч выделит город.

Сейчас отловом занимается ООО «Добрый город», но в ближайшее время городские власти дополнительно привлекут к этой работе другие специализированные организации. Но это краткосрочная перспектива. По мнению заместителя губернатора Сергея Стародубцева, для решения этой задачи необходимо выстроить систему работы. Для этого изучается успешный опыт российских регионов.

В планах расширить возможности пункта передержки в деревне Лобазовка. Сегодня там содержится порядка 60 животных, в перспективе учреждение сможет принять до тысячи четвероногих. К строительству приступят уже в этом году.

Также замгубернатора прокомментировал обсуждаемую в социальных сетях ситуацию с содержанием безнадзорных собак в пункте передержки в деревне Чаплыгино, который в рамках договора аренды принадлежит ООО «Экосервис».

«Сотрудники «Экосервиса» взаимодействовали только с частными клиниками и в учреждения государственной ветеринарной сети за помощью не обращались. Содержать так животных - недопустимо. «Экосервису» рекомендовано заключить договор об оказании услуг со станцией по борьбе с болезнями животных Курского района. В ближайшее время лично проверю, как как ведётся работа по устранению выявленных проблем», - сказал Сергей Стародубцев.

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