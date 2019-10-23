Около миллиона дополнительно выделят курские власти на отлов бродячих животных

Сейчас отловом занимается ООО «Добрый город», но в ближайшее время городские власти дополнительно привлекут к этой работе другие специализированные организации

В этом году на отлов бродячих животных в Курске дополнительно выделят ещё около 1 миллиона рублей. В ноябре порядка 360 тысяч рублей направят из областного бюджета, 600 тысяч выделит город.Сейчас отловом занимается ООО «Добрый город», но в ближайшее время городские власти дополнительно привлекут к этой работе другие специализированные организации. Но это краткосрочная перспектива. По мнению заместителя губернатора Сергея Стародубцева, для решения этой задачи необходимо выстроить систему работы. Для этого изучается успешный опыт российских регионов.В планах расширить возможности пункта передержки в деревне Лобазовка. Сегодня там содержится порядка 60 животных, в перспективе учреждение сможет принять до тысячи четвероногих. К строительству приступят уже в этом году.Также замгубернатора прокомментировал обсуждаемую в социальных сетях ситуацию с содержанием безнадзорных собак в пункте передержки в деревне Чаплыгино, который в рамках договора аренды принадлежит ООО «Экосервис».«Сотрудники «Экосервиса» взаимодействовали только с частными клиниками и в учреждения государственной ветеринарной сети за помощью не обращались. Содержать так животных - недопустимо. «Экосервису» рекомендовано заключить договор об оказании услуг со станцией по борьбе с болезнями животных Курского района. В ближайшее время лично проверю, как как ведётся работа по устранению выявленных проблем», - сказал Сергей Стародубцев.