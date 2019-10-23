Экологи выясняют причину зловония в Курске
Результаты лабораторных исследований будут готовы в эту пятницу
Результаты лабораторных исследований будут готовы в эту пятницу.
Также пробы взяли на пересечении улиц Сонина и Невского, на улицах Ленина и Менделеева.
Как только результаты лабораторных исследований будут готовы, их оперативно направят в региональное Управление Роспотребнадзора для рассмотрения и принятия мер, - сообщил председатель комитета Константин Поляков.
Замеры атмосферного воздуха в жилой зоне проводились и ранее. Однако они не показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.