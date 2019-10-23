Экологи выясняют причину зловония в Курске

Результаты лабораторных исследований будут готовы в эту пятницу

В последнее время куряне всё чаще жалуются на неприятный запах в городе. 18 октября специалисты областного комитета экологической безопасности и природопользования со специализированной аккредитованной лабораторией ООО «Экоцентр» отобрали пробы воздуха около очистных сооружений МУП «Курскводоканал».Результаты лабораторных исследований будут готовы в эту пятницу.Также пробы взяли на пересечении улиц Сонина и Невского, на улицах Ленина и Менделеева.Как только результаты лабораторных исследований будут готовы, их оперативно направят в региональное Управление Роспотребнадзора для рассмотрения и принятия мер, - сообщил председатель комитета Константин Поляков.Замеры атмосферного воздуха в жилой зоне проводились и ранее. Однако они не показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.