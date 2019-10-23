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Восемь детских поликлиник отремонтируют в Курской области до конца года

Это две поликлиники в Курске, а также детские отделения Фатежской, Поныровской и ряда других больниц
Восемь детских поликлиник отремонтируют в Курской области до конца года

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Восемь детских поликлиник отремонтируют в Курской области до конца года в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Капитальные ремонты ведутся в 16 детских медицинских учреждениях ведутся по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения Курской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Региональный проект реализуется в рамках национального проекта.

В половине из них работы завершатся до конца года: это две поликлиники в Курске – №5, №8 и детское отделение больницы №2. Также доделают ремонт в детских отделениях Фатежской, Поныровской, Черемисиновской и Мантуровской больниц.

«Большинство зданий построено ещё в прошлом веке, современным требованиям они не отвечают, поэтому ремонтные работы ведутся не косметические, а капитальные, - отметила заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская. - Провести их так, чтобы не доставить людям неудобств, практически невозможно. Мы плотно работаем со строителями, стараемся создать все условия, чтобы работы завершились в срок».

По словам замгубернатора, благодаря ремонту в поликлиниках появятся кабинеты неотложной помощи детям, открытые регистратуры, игровые зоны для детей, комнаты для кормления грудных малышей, а также условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и маломобильных граждан.

В этом году на реализацию регионального проекта выделено более 320 миллионов рублей – из федерального и областного бюджетов. 

В следующем году проект продолжит свою работу, финансирование останется на уровне нынешнего года.

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