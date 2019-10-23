Курский театр юного зрителя «Маска» отметил юбилей
В Театре юного зрителя «Маска» сегодня занимаются 53 человека
Тамара Матковская, руководитель ТЮЗа «Маска» Областного Дворца молодежи: «Я не хотела брать её, потому что они пришли, когда набор уже закончился. Но когда она стала читать, играть.. Это сразу было видно, что человек очень одарённый».
Сегодня театр юного зрителя «Маска» отмечает 30-тилетие, сообщает телеканал "ТАКТ". Праздновать актёры решили на сцене и в гости пригласили самых искренних зрителей - детей. Для них сыграли отрывки из любимых сказок: «Буратино», «Незнайка», «Русалочка».
В Театре юного зрителя «Маска» сегодня занимаются 53 человека. Само собой, большая часть труппы – юные артисты. Пробовать свои силы в актёрском мастерстве можно с самого раннего возраста. Виктория пока новичок и играет в массовке. С первыми трудностями и волнением она уже справилась.
Виктория, актриса ТЮЗа «Маска»: «Меня привела моя подруга. Она сказала, что тут очень хорошо. Я сначала стеснялась. Тамара Григорьевна мне помогала, и я перестала стесняться. Нужно быть сильнее своего стеснения».
Старожилы театра не перестают благодарить Тамару Григорьевну не только за бесценный профессиональный опыт, но и за жизненные советы. Яна БОева звание актрисы «Маски» гордо носит уже на протяжении 10 лет. Преподаватель с первого занятия поняла, что девочка способная. Вместе они выиграли немало региональных и международных конкурсов молодёжного творчества.
Яна Боева, актриса ТЮЗа «Маска»: «То, как она работает с детьми, то, как она завлекает, притягивает каждого ребёнка. Невозможно отказаться от таких занятий, которые проводит она. Она просто замечательный преподаватель».
Тем, кто мечтает о сцене, но никак не решится записаться в театральный кружок, Яна советует просто попробовать. Как это сделала когда-то она.
Яна Боева: «Первым моим спектаклем был «Незнайка», я играла там Торопыжку. У меня был такой костюм.. Такие впечатления незабываемые. Когда я вышла на большую сцену, я поняла – это всё моё. Я бы хотела постоянно находиться там».
Среди учеников МаткОвской есть те, кому актёрское мастерство помогло в журналистике. Немало выпускников ТЮЗа продолжили обучение в театральных вузах Белгорода, Орла, Москвы.
Тамара Матковская: «Очень много ребят пришли к нам. Очень много талантливых, и очень у многих зажглась искра свою жизнь связать с театральным искусством».
Заставить полюбить театр невозможно, уверена Тамара Григорьевна. Секрет кроится в другом.
Тамара Матковская: «Просто репетиции, репетиции и ещё раз репетиции. И главное – любить тех, кто тебя окружает. И влюбить их в театральное искусство».