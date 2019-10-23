В Курской областной Думе хотят избавить мелкий и средний бизнес от налогового бремени

ТАКТ".Областные парламентарии хотят помочь региональному бизнесу добиться снижения налоговой нагрузки. Депутаты разделяют обеспокоенность предпринимателей в связи с увеличением налога на вмененный доход. Не желают повторения ситуации, когда тысячи ИП прекратили свою деятельность. Вопрос обсуждали на заседании комитета малого и среднего предпринимательства, сообщает телеканал "
На повестке дня думского комитета по развитию малого и среднего предпринимательства - 8 вопросов. Среди первых - снижение налоговой нагрузки. Речь об очередном повышении минэкономразвития коэффициента для единого налога на вменённый доход. Оно вызвало у бизнеса серьезные опасения. Их разделяет председатель комитета Александр Анпилов.
Александр Анпилов, председатель постоянного комитета по развитию малого и среднего предпринимательства: «Вот в этом году коэффициент К1 установили в 4,9% процента роста. Это больше, чем за последние четыре года. К нам обратились организации и индивидуальные предприниматели с тем, чтобы мы приняли обращение с просьбой к министерству экономического развития не повышать этот коэффициент. К чему это повышение может привести - вспоминается 2012 год, когда повысили отчисления в фонд социального страхования и 6 тысяч индивидуальных предпринимателей, из 29 тысяч, сразу прекратили свою деятельность. Тоже самое может получиться и сейчас».
Комитет инициативу поддерживает. Следующий вопрос связан с ограничением продажи алкоголя в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Региональные парламентарии готовятся к принятию долгожданного федерального закона, который наделит регионы правом влиять на работу заведений общественного питания.
Александр Анпилов, председатель постоянного комитета по развитию малого и среднего предпринимательства: «Если запретить розничную торговлю мы можем, то запретить продажу в предприятиях общественного питания мы не можем. Вот на федеральном уровне вняли предложениям регионов и сейчас собирают принять закон, который предоставит право регионам регулировать продажу алкогольных напитков в предприятиях общественного питания. В частности, мы сможем запретить продажу в различного рода кафе, барах, распивочных, которые расположены в многоквартирных домах, и имеют площадь менее 20 квадратных метров. Мы поддержим сегодня этот законопроект».
Перед регионом замаячила реальная перспектива развития промышленных технопарков. От индустриальных они отличаются высокотехнологичным производством. Одно из предприятий решилось стать первопроходцем в этой сфере. В областной Думе обсудили пути решения этого вопроса. Технопарки интересны для региона привлечением инвестиций, но, отмечают профильные специалисты, они не будут слишком заметными.
Артур Романенко, и.о. генерального директора агентства по привлечению инвестиций Курской области: «Мы не увидим, что вдруг на улице стало светло и деньги посыпались с неба. Это не совсем так работает. Один маленький какой-то агрегат может стоить больших денег. По факту, по бюджетному, это будут большие инвестиции, а в реальности мы не сможем этого ощутить. Здесь, в части технопарков, стоит говорить о том, что растет человеческий потенциал, появляются высококвалифицированные рабочие места, соответственно растут зарплаты, растет НДФЛ, с ними растут налоговые поступления в бюджет».
В ходе заседания также был рассмотрен ряд проблемных вопросов, с которыми столкнулись предприниматели - речь, в том числе об использовании кассовых аппаратов. Также депутаты обсудили совершенствование законодательства, направленного на развитие семейного бизнеса в регионе.
В Курской областной Думе хотят избавить мелкий и средний бизнес от налогового бремени
Депутаты разделяют обеспокоенность предпринимателей в связи с увеличением налога на вмененный доход