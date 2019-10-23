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Лента новостей / В России

ПСБ обеспечил почти 25% продаж ОФЗ-н нового выпуска

Со 2 сентября ПСБ начал продажу облигаций федерального займа для граждан России. 

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За более чем месяц было реализовано около 25 процентов ОФЗ-н от их общего количества. Купить облигации можно во всех отделениях банка и на его официальном сайте, сообщает РИА LIVE24.

Реализация ОФЗ-н в режиме онлайн стала новшеством для российского рынка ценных бумаг. Номинальная стоимость проданных ПСБ облигаций федерального займа на 18 октября составила примерно 1 миллиард рублей.

 Большая часть сделок с ОФЗ-н пришлась на массовый сегмент клиентов, имеющих сбережения более 2 миллионов рублей. Особый интерес к облигациям федерального займа проявили жители регионов России. На них пришлось более 78 процентов сделок. Все остальные покупки осуществили жители Москвы и столичного региона.

Средний размер чека по покупке ОФЗ-н составил примерно 490 тысяч рублей. Московские клиенты вложили в облигации федерального займа от 355 тысяч рублей. Также в регионах популярность набрала возможность покупки ОФЗ-н в режиме онлайн.
 Возраст инвесторов, которые купили облигации в отделениях, составляет в среднем 60 лет. Клиенты моложе 46 лет предпочитают оформлять сделки на официальном сайте банка или через приложение. Также специалисты ПСБ установили, что покупка ОФЗ-н более популярна у представителей сильного пола.

 Объем размещаемого выпуска ОФЗ-н под регистрационным номером 53004RMFS составляет примерно 15 миллиардов рублей. Стоимость одной облигации федерального займа равна тысяче рублей. Погашение ОФЗ-н состоится в конце августа 2022 года. Детальную информацию по реализации облигаций можно узнать на сайте Министерства финансов России.

 Для заключения сделки по ценным бумагам достаточно иметь счет в ПСБ. В отделении банка для этого также понадобится паспорт гражданина РФ. Информация об условиях заключения договора доступна на ресурсе ПСБ в интернете.
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