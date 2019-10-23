Больше семи килограммов искусственных рыбок задержали курские таможенники
Украинец - заядлый рыбак, запасся воблерами впрок
При прохождении таможенного контроля водитель авто - 45-летний украинец заявил, что у него нет товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещённых или ограниченных к вывозу с территории России.
Но в ходе досмотра машины такие товары всё же нашлись. В салоне авто в дорожной сумке таможенники обнаружили «рыбацкие сокровища» - 143 воблера в заводской упаковке 73 наименования общим весом более 7, 3 килограммов.
Мужчина пояснил, что увлекается рыбалкой, а воблеры купил через Интернет в России. Использовал их для рыбалки с друзьями на Волге. Выезжая на Украину, решил взять коллекцию снастей с собой для личного пользования и подарков друзьям – рыбакам.
Но теперь его друзья останутся без подарков - воблеры изъяли и направили на товароведческую экспертизу.
Как сообщил начальник Глушковского таможенного поста Вячеслав Свежинцев, по факту недекларирования по установленной форме товара, подлежащего таможенному декларированию, в отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении. После завершения расследования дело направят в суд. Нарушителю грозит штраф и возможная конфискация товара.
ФОТО - КУРСКАЯ ТАМОЖНЯ