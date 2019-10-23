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Больше семи килограммов искусственных рыбок задержали курские таможенники

Украинец - заядлый рыбак, запасся воблерами впрок

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В автомобильном пункте пропуска Тёткино курские таможенники изъяли 7,3 килограммов воблеров - это искусственные рыбки, которые используют в качестве приманки в рыбной ловле. Их пытался вывезти на Украину житель сопредельной Сумской области. 

При прохождении таможенного контроля водитель авто - 45-летний украинец заявил, что у него нет товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещённых или ограниченных к вывозу с территории России. 

Но в ходе досмотра машины такие товары всё же нашлись. В салоне авто в дорожной сумке таможенники обнаружили «рыбацкие сокровища» - 143 воблера в заводской упаковке 73 наименования общим весом более 7, 3 килограммов.


Мужчина пояснил, что увлекается рыбалкой, а воблеры купил через Интернет в России. Использовал их для рыбалки с друзьями на Волге. Выезжая на Украину, решил взять коллекцию снастей с собой для личного пользования и подарков друзьям – рыбакам.

Но теперь его друзья останутся без подарков - воблеры изъяли и направили на товароведческую экспертизу.

Как сообщил начальник Глушковского таможенного поста Вячеслав Свежинцев, по факту недекларирования по установленной форме товара, подлежащего таможенному декларированию, в отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении. После завершения расследования дело направят в суд. Нарушителю грозит штраф и возможная конфискация товара.




ФОТО - КУРСКАЯ ТАМОЖНЯ
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