Больше семи килограммов искусственных рыбок задержали курские таможенники

Украинец - заядлый рыбак, запасся воблерами впрок

В автомобильном пункте пропуска Тёткино курские таможенники изъяли 7,3 килограммов воблеров - это искусственные рыбки, которые используют в качестве приманки в рыбной ловле. Их пытался вывезти на Украину житель сопредельной Сумской области.При прохождении таможенного контроля водитель авто - 45-летний украинец заявил, что у него нет товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещённых или ограниченных к вывозу с территории России.Но в ходе досмотра машины такие товары всё же нашлись. В салоне авто в дорожной сумке таможенники обнаружили «рыбацкие сокровища» - 143 воблера в заводской упаковке 73 наименования общим весом более 7, 3 килограммов.Мужчина пояснил, что увлекается рыбалкой, а воблеры купил через Интернет в России. Использовал их для рыбалки с друзьями на Волге. Выезжая на Украину, решил взять коллекцию снастей с собой для личного пользования и подарков друзьям – рыбакам.Но теперь его друзья останутся без подарков - воблеры изъяли и направили на товароведческую экспертизу.Как сообщил начальник Глушковского таможенного поста Вячеслав Свежинцев, по факту недекларирования по установленной форме товара, подлежащего таможенному декларированию, в отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении. После завершения расследования дело направят в суд. Нарушителю грозит штраф и возможная конфискация товара.