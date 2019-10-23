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В Курске в ЮЗГУ и КГУ можно будет поступать через Интернет

Для участия в проекте отобрали больше полусотни российских ВУЗов

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Скоро в России поступать в ВУЗы можно будет через Интернет. 

"Интернет плотно вошёл в нашу жизнь и заметно облегчил её", - заявил Дмитрий Медведев на форуме "Открытые инновации", который проходит в "Сколкове". 

Для участия в проекте отобрали больше полусотни российских ВУЗов. Среди них есть и два курских - ЮЗГУ и КГУ. Приём абитуриентов и согласий о зачислении будут проводиться через портал госуслуг и сайты вузов. Тестирование сервиса «Поступление в вуз онлайн» начнется в 2020 году. К 2024 году к проекту присоединится не менее 30 высших учебных заведений.

"Новая идея Минобрнауки России и Рособрнадзора - заметный шаг в цифровой трансформации процесса приема в вузы, - подчеркивает директор департамента информационных технологий и нового набора ЮЗГУ Алексей Пыхтин. Уже на этом этапе новая возможность позволит абитуриентам сэкономить и время, и средства на подачу документа в вузы, а главное - повысить свои шансы на зачисление на бюджетное обучение. При этом новый суперсервис ставит перед собой амбициозные, но вполне достижимые планы по полному отказу от множества бюрократических процедур (сбора документов и справок, заверения их копий и т.д.), что удобно не только для университета, но и поступающего". 

Сервис «Поступление в вуз онлайн» - лишь альтернатива привычному способу подачи документов. Они будут абсолютно равнозначны, поэтому никаких преимуществ при поступлении у студентов, которые предпочли новый формат, не будет.

Также в своём выступлении премьер отметил, что нужно соблюдать баланс между безопасностью в развивающемся цифровом мире и неприкосновенностью частной жизни.

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