Курский «Авангард» не удержал победу в Красноярске

Итог игры - ничья 1:1

В матче 19 тура ФНЛ курский «Авангард» играл в Красноярске с местным «Енисеем». Куряне отличились уже на 4-й минуте встречи силами нападающего Артёма Федчука. С перевесом в один мяч в пользу «сине-белых» команды уходили на перерыв. Но во втором тайме хозяева поля восстановили паритет. Автором гола на 48-й минуте стал полузащитник Михаил Комков. До финального свистка счёт не изменился.Итог игры - ничья 1:1.Куряне заработали 21 балл, но остались на 12-м месте в турнирной таблице.Следующий матч «Авангард» проведёт на "Трудовых резервах" 27 октября с подмосковными «Химками». Начало встречи в 15:00.