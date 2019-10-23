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Курский «Авангард» не удержал победу в Красноярске

Итог игры - ничья 1:1
Курский «Авангард» не удержал победу в Красноярске

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В матче 19 тура ФНЛ курский «Авангард» играл в Красноярске с местным «Енисеем». Куряне отличились уже на 4-й минуте встречи силами нападающего Артёма Федчука. С перевесом в один мяч в пользу «сине-белых» команды уходили на перерыв. Но во втором тайме хозяева поля восстановили паритет. Автором гола на 48-й минуте стал полузащитник Михаил Комков. До финального свистка счёт не изменился.

Итог игры - ничья 1:1.

Куряне заработали 21 балл, но остались на 12-м месте в турнирной таблице. 

Следующий матч «Авангард» проведёт на "Трудовых резервах" 27 октября с подмосковными «Химками». Начало встречи в 15:00.

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