Курские археологи нашли золотой клад конца XIX – начала XX веков
Из земли неподалёку от фундамента кирпичного дома, возведённого в XIX века достали 119 золотых монет
Из земли неподалёку от фундамента кирпичного дома, возведённого в XIX века достали 119 золотых монет.
Это – вторая находка за последние четыре года, отмечают в пресс-службе мэрии. Однако, если предыдущий клад состоял из серебряных монет XVII века, то сегодняшний – золотой.
По окончанию полевого этапа раскопок и завершению научной обработки клад вместе с другими находками передадут в Государственный музейный фонд.