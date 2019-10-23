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Курские археологи нашли золотой клад конца XIX – начала XX веков

Из земли неподалёку от фундамента кирпичного дома, возведённого в XIX века достали 119 золотых монет
Курские археологи нашли золотой клад конца XIX – начала XX веков

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Археологи КГУ нашли золотой клад конца XIX – начала XX веков. Ценную находку обнаружила в ходе раскопок в историческом центре Курска экспедиция НИИ археологии юго-востока Руси.

Из земли неподалёку от фундамента кирпичного дома, возведённого в XIX века достали 119 золотых монет. 

Это – вторая находка за последние четыре года, отмечают в пресс-службе мэрии. Однако, если предыдущий клад состоял из серебряных монет XVII века, то сегодняшний – золотой.

По окончанию полевого этапа раскопок и завершению научной обработки клад вместе с другими находками передадут в Государственный музейный фонд.

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