Курские археологи нашли золотой клад конца XIX – начала XX веков

Из земли неподалёку от фундамента кирпичного дома, возведённого в XIX века достали 119 золотых монет

Археологи КГУ нашли золотой клад конца XIX – начала XX веков. Ценную находку обнаружила в ходе раскопок в историческом центре Курска экспедиция НИИ археологии юго-востока Руси.Из земли неподалёку от фундамента кирпичного дома, возведённого в XIX века достали 119 золотых монет.Это – вторая находка за последние четыре года, отмечают в пресс-службе мэрии. Однако, если предыдущий клад состоял из серебряных монет XVII века, то сегодняшний – золотой.По окончанию полевого этапа раскопок и завершению научной обработки клад вместе с другими находками передадут в Государственный музейный фонд.