Половина Курска на сутки останется без отопления и горячей воды
Тепло и воду отключат уже сегодня
Поэтому жители окрестных домов на сутки останутся без горячей воды и отопления.
Сегодня с 10 вечера до 10 вечера четверга будет приостановлена немножко придётся помёрзнуть курянам, проживающим по следующим адресам:
- пр-т Клыкова,
- пр-т Хрущева,
- ул. Мыльникова,
- б-р Майский,
- ул. Студенческая (д. 20, 22, 26, 28, 34, 36, 36а),
- ул. Бойцов 9-й дивизии (д. 185).
23 октября с 9:00 до 22:00 будет приостановлена подача отопления по следующим адресам:
- ул. К. Маркса, 33\41, 14, 12, 47,
- ул. Красный Октябрь, 4,
- ул. Межевая, 9, 5, 3,
- ул. Никитская, 4, 4б, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
- ул. Хуторская, 3, 2а, 2б, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 12а, 2\12, 12б, 12в, 14\9, 14а, б, 14, 16, 16а, 16в, 16б, 20а, 35, 45, 51, 51а.