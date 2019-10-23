Половина Курска на сутки останется без отопления и горячей воды

Тепло и воду отключат уже сегодня

Сегодня специалисты ПАО «Квадра» начнут срочную замену ветхого участка тепломагистрали по проспекту Хрущёва. Трубы пришли в негодность из-за коррозии. Кроме того, начнётся ремонт теплосети по по улице Карла Маркса.Поэтому жители окрестных домов на сутки останутся без горячей воды и отопления.Сегодня с 10 вечера до 10 вечера четверга будет приостановлена немножко придётся помёрзнуть курянам, проживающим по следующим адресам:- пр-т Клыкова,- пр-т Хрущева,- ул. Мыльникова,- б-р Майский,- ул. Студенческая (д. 20, 22, 26, 28, 34, 36, 36а),- ул. Бойцов 9-й дивизии (д. 185).23 октября с 9:00 до 22:00 будет приостановлена подача отопления по следующим адресам:- ул. К. Маркса, 33\41, 14, 12, 47,- ул. Красный Октябрь, 4,- ул. Межевая, 9, 5, 3,- ул. Никитская, 4, 4б, 6, 8, 10, 12, 14, 16,- ул. Хуторская, 3, 2а, 2б, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 12а, 2\12, 12б, 12в, 14\9, 14а, б, 14, 16, 16а, 16в, 16б, 20а, 35, 45, 51, 51а.