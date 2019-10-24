В Курске стартует проект «Люди, победившие войну»
Первая встреча в рамках проекта состоится накануне 95-летия Героя Советского Союза, нашего земляка Михаила Булатова
Первая встреча в рамках проекта состоится накануне 95-летия Героя Советского Союза, нашего земляка Михаила Булатова. Специально к юбилею Михаила Алексеевича в рамках инновационного проекта «Живая память» подготовлена аудиозапись с биографией и описанием подвига героя, и любой желающий сможет её прослушать с помощью сканирования QR-кода мобильным телефоном.
Во встрече примут участие представители ветеранских организаций города, школьники, студенты и волонтёры Победы.