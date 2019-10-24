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В Курске стартует проект «Люди, победившие войну»

Первая встреча в рамках проекта состоится накануне 95-летия Героя Советского Союза, нашего земляка Михаила Булатова
В Курске стартует проект «Люди, победившие войну»

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Сегодня в 14.00 в выставочном центре «Курск – Город воинской славы» (ул. Карла Маркса, 58) дадут старт новому проекту «Люди, победившие войну». Проект познакомит подрастающее поколение с правдивой историей войны, с судьбами и подвигами Героев Советского Союза и Героев России.

Первая встреча в рамках проекта состоится накануне 95-летия Героя Советского Союза, нашего земляка Михаила Булатова. Специально к юбилею Михаила Алексеевича в рамках инновационного проекта «Живая память» подготовлена аудиозапись с биографией и описанием подвига героя, и любой желающий сможет её прослушать с помощью сканирования QR-кода мобильным телефоном.

Во встрече примут участие представители ветеранских организаций города, школьники, студенты и волонтёры Победы.
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