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Курских детей с ограниченными возможностями здоровья научат прыгать на батуте

В Курске начал работать спортивный проект «Прыгаем вместе»
Курских детей с ограниченными возможностями здоровья научат прыгать на батуте

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В Курске начал работать спортивный проект «Прыгаем вместе» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализуется при поддержке советников губернатора Евгении Ламоновой и Анны Гладилиной. 

Каждую неделю более 40 детей с ограниченными возможностями здоровья будут бесплатно под руководством опытных инструкторов постигать азы мастерства в прыжках на батуте. Как отмечают организаторы, такие занятия, при строгом соблюдении медицинских показаний, благотворно скажутся на здоровье ребят и станут составной частью программы их социальной и физической реабилитации. 

«Занятия физической культурой и спортом учат самодисциплине, движению к поставленной цели и формируют характер. Ребятам хочу пожелать успехов, найти новых друзей, укрепить своё здоровье и на каждом занятии получать заряд положительных эмоций», – отметила Евгения Ламонова.
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