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Игроки футбольной академии «Авангард» в составе сборной Черноземья стали бронзовыми призёрами первенства России

За третье место в первенстве России юные курские футболисты ежемесячно будут получать стипендии от областной администрации
Игроки футбольной академии «Авангард» в составе сборной Черноземья стали бронзовыми призёрами первенства России

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Игроки футбольной академии «Авангард» в составе сборной Черноземья стали бронзовыми призёрами первенства России. 

По словам тренера академии Дениса Кондакова, в команду Союза федерации футбола «Центр» вошли воспитанники курского «Авангарда», брянского «Партизана» и академии футбола «Шебекино» из Белгородской области. В итоге сборная Черноземья завоевала бронзу финального турнира первенства Российского футбольного союза среди сборных команд межрегиональных объединений РФС 2004 года рождения. 

Костяк сборной составили одиннадцать воспитанников футбольной школы «Авангард»: вратарь Егор Мицкевич, защитники Дмитрий Быков, Александр Солдатов, Иван Положенцев, Ярослав Дорохин, полузащитники Владислав Куц, Александр Ермаков, Даниил Васильев, Егор Зорин, нападающие Даниил Рожков и Максим Букреев. 

Тренером сборной команды СФФ «Центр» был курский тренер футбольной школы «Авангард» Денис Кондаков.

Председатель областного комитета по физической культуре и спорту Алексей Спиридонов вручил футбольной академии сертификат на покупку экипировки для ребят. Также за третье место в первенстве России юные курские футболисты ежемесячно будут получать стипендии от администрации Курской области.

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