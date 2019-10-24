За третье место в первенстве России юные курские футболисты ежемесячно будут получать стипендии от областной администрации

Игроки футбольной академии «Авангард» в составе сборной Черноземья стали бронзовыми призёрами первенства России.По словам тренера академии Дениса Кондакова, в команду Союза федерации футбола «Центр» вошли воспитанники курского «Авангарда», брянского «Партизана» и академии футбола «Шебекино» из Белгородской области. В итоге сборная Черноземья завоевала бронзу финального турнира первенства Российского футбольного союза среди сборных команд межрегиональных объединений РФС 2004 года рождения.Костяк сборной составили одиннадцать воспитанников футбольной школы «Авангард»: вратарь Егор Мицкевич, защитники Дмитрий Быков, Александр Солдатов, Иван Положенцев, Ярослав Дорохин, полузащитники Владислав Куц, Александр Ермаков, Даниил Васильев, Егор Зорин, нападающие Даниил Рожков и Максим Букреев.Тренером сборной команды СФФ «Центр» был курский тренер футбольной школы «Авангард» Денис Кондаков.Председатель областного комитета по физической культуре и спорту Алексей Спиридонов вручил футбольной академии сертификат на покупку экипировки для ребят. Также за третье место в первенстве России юные курские футболисты ежемесячно будут получать стипендии от администрации Курской области.