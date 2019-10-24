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Курское «Динамо» одержало вторую победу в Евролиге

В среду курянки принимали итальянскую «Фамилу» рамках группы «В» и победили со счётом 70:65

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Курское «Динамо» одержало вторую победу на групповом этапе женской баскетбольной Евролиги. В среду курянки принимали итальянскую «Фамилу» рамках группы «В» и победили со счётом 70:65. 


В составе победительниц дабл-дабл оформила Деванна Боннер (25 очков и 14 подборов), Ника Барич заработала 17 очков. 


Дебютировали в Евролиге Анна Буровая и Елизавета Шабанова. Центровая набрала первые очки в главном турнире Старого Света, забив оба штрафных. 


В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с французским «Монпелье» 30 октября.

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