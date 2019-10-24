Курское «Динамо» одержало вторую победу в Евролиге

курянки принимали итальянскую «Фамилу» рамках группы «В» и победили со счётом 70:65

Курское «Динамо» одержало вторую победу на групповом этапе женской баскетбольной Евролиги. В среду курянки принимали итальянскую «Фамилу» рамках группы «В» и победили со счётом 70:65.





В составе победительниц дабл-дабл оформила Деванна Боннер (25 очков и 14 подборов), Ника Барич заработала 17 очков.





Дебютировали в Евролиге Анна Буровая и Елизавета Шабанова. Центровая набрала первые очки в главном турнире Старого Света, забив оба штрафных.





В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с французским «Монпелье» 30 октября.