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Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курске автомобилистка сбила велосипедиста-подростка

Авария произошла около 6 часов вечера на улице Звёздная
В Курске автомобилистка сбила велосипедиста-подростка

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23 октября в Курске на улице Звёздная 55-летняя автомобилистка сбила 14-летнего подростка. Мальчик ехал на велосипеде в попутном направлении. Авария произошла около 6 часов вечера возле дома №3. Женщина на ВАЗе-21093 ехала со стороны улицы Бойцов 9-й дивизии, рассказала  инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко.  

В результате ДТП школьника доставили в больницу для оказания помощи, водитель авто была трезва, отметила инспектор.

Ещё один ведосипедист, но уже 64-летний пенсионер, пострадал в Советском районе. По информации региональной ГИБДД, мужчину на нерегулируемом перекрестке сбил «NISSAN Qashgai». Это случилось в среду около половины девятого утра возле дома №59 по улице Кшенская в посёлке Кшенский. За рулём была 34-летняя женщина, которая ехала по улице Свердлова. Велосипедист двигался по улице Кшенская. 

В результате пенсионера с ранением доставили в советскую райбольницу.




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