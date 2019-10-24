В Курске автомобилистка сбила велосипедиста-подростка
Авария произошла около 6 часов вечера на улице Звёздная
В результате ДТП школьника доставили в больницу для оказания помощи, водитель авто была трезва, отметила инспектор.
Ещё один ведосипедист, но уже 64-летний пенсионер, пострадал в Советском районе. По информации региональной ГИБДД, мужчину на нерегулируемом перекрестке сбил «NISSAN Qashgai». Это случилось в среду около половины девятого утра возле дома №59 по улице Кшенская в посёлке Кшенский. За рулём была 34-летняя женщина, которая ехала по улице Свердлова. Велосипедист двигался по улице Кшенская.
В результате пенсионера с ранением доставили в советскую райбольницу.
ФОТО - АВТОКАДР_46