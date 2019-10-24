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Ставки транспортного налога в Курской области снизили

Сегодня на заседании областной Думы депутаты единогласно поддержали законопроект, который ранее внёс губернатор
Ставки транспортного налога в Курской области снизили

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В Курской области снизили транспортный налог. Сегодня на заседании областной Думы депутаты единогласно поддержали законопроект, который ранее внёс губернатор. 

Таким образом, со следующего года для автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил будет действовать налоговая ставка 15 рублей с одной лошадки (таких автомобилей у нас больше 180 тысяч), от 100 до 150 л. с. — 30 рублей (таких машин больше 110 тысяч). 

Закон имеет обратную силу - налоговая сможет пересчитать сумму транспортного налога, уплаченного по повышенным ставкам за ‎2018-19 годы.

Кому-то может и хорошо, а вот область, по словам председателя Облдумы Николая Жеребилова, недополучит почти 187 миллионов рублей в год. 
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