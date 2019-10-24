В Железногорске завершился отборочный этап музыкального фестиваля «Щит и лира»

ТАКТ". На сцене гимназии №1 выступили стражи порядка, которые представляли семь районов области. Это Железногорск, Курчатов, Золотухино, Поныри, Льгов, Дмитриев и Фатеж. Перед сотрудниками органов внутренних дел стояла нестандартная задача – продемонстрировать свои творческие способности.В Железногорске завершился зональный этап фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и лира», сообщает телеканал "
Творческий конкурс «Щит и лира» в Курской области проводится уже больше 25 лет. И каждый год на районных сценах разворачивается настоящая музыкальная борьба.
Открывать конкурсную программу выпала честь Марине Герасименко из Золотухинского района. Сияние красивого тембра вокалистки, ее безграничное обаяние и безупречный музыкальный вкус настроили конкурсантов на правильную волну и подарили вдохновение всем зрителям. Но не только песни скрупулезно подбираются участниками. Одним из главных критериев конкурса становится и сценический образ. Иногда, взглянув на исполнителя, трудно догадаться в каком подразделении полиции он служит. Например, сотрудники курчатовского отдела полиции, объединившиеся в ансамбль «Мирный атом», вышли на сцену в образе цыган.
Игорь Лозовский, врио начальника УРЛС УМВД России по Курской области: «Изначально конкурс «Щит и лира» для чего задумывался? Главная его идея это показать, что сотрудники органов внутренних дел не только являются профессионалами в своем деле, но они еще и творческие, активные люди».
«Щит и Лира» - это семейный конкурс. В нем принимают активное участие не только сотрудники полиции, но и их дети.
На суд жюри были представлены сольные песенные исполнения, выступление в ансамбле, танцевальные номера и художественное чтение. В итоге попасть в финал конкурса «Щит и лира» удалось представителям территориального межмуниципального отдела Железногорска и Курчатова. Прошли отборочный этап и танцевальные коллективы.
Игорь Лозовский, врио начальника УРЛС УМВД России по Курской области: «Сотрудница УМВД России по Золотухинскому району выступала с авторской песней. Мы определились, что она также выступит в финальном этапе».
В Железногорске завершился отборочный этап музыкального фестиваля «Щит и лира»
На сцене гимназии №1 выступили стражи порядка, которые представляли семь районов области