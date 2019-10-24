  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области материнский капитал можно будет направить на эскроу-счета

Изменения связаны с реформой долевого строительства
В Курской области материнский капитал можно будет направить на эскроу-счета

Читайте также

Депутаты областной Думы сегодня на заседании одобрили дополнительные возможности использования материнского капитала. Поправки внесены в Закон Курской области «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области». 

Изменения связаны с реформой долевого строительства. Все застройщики, согласно Федеральному закону, с 1 июля этого года перешли на новую модель работы – проектное финансирование. Все дома они обязаны возводить за собственные или заёмные средства, а деньги дольщиков при этом будут лежать на специальных эскроу-счетах в аккредитованных банках до ввода здания в эксплуатацию. 

Внесённые изменения в областной Закон дают возможность направлять часть средств областного материнского капитала на такие эскроу-счета.

Также появилась возможность использовать финансы из маткапитала и на оплату дошкольного образования и других связанных с ним расходов, что важно – до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

За взятку задержан руководитель Госинспекции труда в Курской области

Завтра в Курске ИФНС проведёт «День открытых дверей» для налогоплательщиков

Маньяка в Курске нет. В полиции опровергли все слухи о нападениях

В Курске директора строительной фирмы будут судить за мошенничество

Информация о загрязнении воды и море рыбы на границе Курской области с Украиной не подтвердилась

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске