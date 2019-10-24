В Курской области материнский капитал можно будет направить на эскроу-счета

Изменения связаны с реформой долевого строительства

Депутаты областной Думы сегодня на заседании одобрили дополнительные возможности использования материнского капитала. Поправки внесены в Закон Курской области «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области».Изменения связаны с реформой долевого строительства. Все застройщики, согласно Федеральному закону, с 1 июля этого года перешли на новую модель работы – проектное финансирование. Все дома они обязаны возводить за собственные или заёмные средства, а деньги дольщиков при этом будут лежать на специальных эскроу-счетах в аккредитованных банках до ввода здания в эксплуатацию.Внесённые изменения в областной Закон дают возможность направлять часть средств областного материнского капитала на такие эскроу-счета.Также появилась возможность использовать финансы из маткапитала и на оплату дошкольного образования и других связанных с ним расходов, что важно – до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.