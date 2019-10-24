Нарушителей будут штрафовать

В Курской области запретили шуметь в «тихий час» - с 13 до 15 часов. Депутаты внесели изменения в Закон «Об административных правонарушениях в Курской области».В это время нельзя будет громко слушать музыку, играть на музыкальных инструментах и делать ремонт. Исключения – чрезвычайные ситуации, когда нужно срочно оповестить население. Организаторы публичных массовых мероприятий также могут шуметь.Остальных будут штрафовать. Нарушители тишины и покоя в многоквартирных, жилых домах, жилых помещениях и помещениях общего пользования в общежитиях заплатят от 500 до тысячи рублей, должностные лица - от 2 до 10 тысяч, а юридические – от 4 до 80 тысяч.