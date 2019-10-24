  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области запретили шуметь в «тихий час»

Нарушителей будут штрафовать
В Курской области запретили шуметь в «тихий час»

Читайте также

В Курской области запретили шуметь в «тихий час» - с 13 до 15 часов. Депутаты внесели изменения в Закон «Об административных правонарушениях в Курской области». 

В это время нельзя будет громко слушать музыку, играть на музыкальных инструментах и делать ремонт. Исключения – чрезвычайные ситуации, когда нужно срочно оповестить население. Организаторы публичных массовых мероприятий также могут шуметь.

Остальных будут штрафовать. Нарушители тишины и покоя в многоквартирных, жилых домах, жилых помещениях и помещениях общего пользования в общежитиях заплатят от 500 до тысячи рублей, должностные лица - от 2 до 10 тысяч, а юридические – от 4 до 80 тысяч. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

За взятку задержан руководитель Госинспекции труда в Курской области

Завтра в Курске ИФНС проведёт «День открытых дверей» для налогоплательщиков

Маньяка в Курске нет. В полиции опровергли все слухи о нападениях

В Курске директора строительной фирмы будут судить за мошенничество

Информация о загрязнении воды и море рыбы на границе Курской области с Украиной не подтвердилась

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске