В Курской области в ближайшие сутки снова будет туман

Прогноз погоды на 25 октября

В Курской области в ближайшие сутки снова ожидается туман.По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 25 октября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Температура по области ночью составит 3-8º, днём столбики термометров поднимутся до 12-17º.Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.В МЧС напоминают «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, к примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более 10 километров в час.