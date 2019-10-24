В Курской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на школьниц
ЧП произошло 21 октября на автобусной остановке в местечке Свобода
Дело возбуждено по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия), сообщает Следственный комитет.
Напомним, ЧП произошло 21 октября на автобусной остановке в местечке Свобода. Неизвестный с ножом напал на двух 15-летних девочек. У одной из них в результате порезано плечо левой руки, у второй - пальцы левой кисти. Подростки оказали нападавшему сопротивление и он скрылся.
Найти преступника пока не удалось. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее региональное УМВД распространило ориентировку.