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В Курской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на школьниц

 ЧП произошло 21 октября на автобусной остановке в местечке Свобода
В Курской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на школьниц

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В Золотухинском районе Курской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на двух школьниц. 

Дело возбуждено по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия), сообщает Следственный комитет. 

Напомним, ЧП произошло 21 октября на автобусной остановке в местечке Свобода. Неизвестный с ножом напал на двух 15-летних девочек. У одной из них в результате порезано плечо левой руки, у второй - пальцы левой кисти. Подростки оказали нападавшему сопротивление и он скрылся.

Найти преступника пока не удалось. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее региональное УМВД распространило ориентировку. 

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