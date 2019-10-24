В Курске открылась выставка «Мир кукол, тедди и игрушек»

ТАКТ".В выставочном зале «Артмания» представлены более двухсот работ, выполненных в разных техниках. 20 кукольных мастеров трудились над созданием своих уникальных и неповторимых коллекций. Познакомиться с валяными зайцами, сказочными эльфами и гипсовыми куклами куряне смогут уже сегодня, сообщает телеканал "
Куклы в стиле 20х годов, маски, выполненные в технике папье-маше, валяные зайцы и пушистые мышки. Сказочный мир игрушек погружает курян в детство. Каждый экспонат выставки – история. И рассказывает ее не только мастер, но и сама кукла. Катрина, Марьяна и Женевьева – первые представительницы коллекции «Великолепие двадцатки». На определенном этапе их создания мастер Татьяна Неверович почувствовала и услышала голос своих работ. Например, белокурая Картина категорически отказалась надевать черное платье. Потребовала бирюзу. И мастер спорить не стала.
Татьяна Неверович, кукольный мастер: «Великолепие двадцатки» появилась благодаря просмотру фильма «Рей», музыки Рея Чарльза и, в принципе, всех остальных джазовых исполнителей. Давно я ходила возле этой коллекции. Около двух лет, наверно. И вот после просмотра этого фильма я поняла – вот оно. Увидела что-то в своей голове, как это воплотить и как это сделать».
На выставке представлены и другие работы Татьяны. Это эльфы и девочки-снегурочки из новой коллекции «Зимние забавы». И если присмотреться, то на руке у каждой маленькой куколки сидит совсем крохотный снегирь. На создание двадцати таких птичек у мастера уходило несколько часов. А чтобы появилась на свет одна кукла, мастеру нужен месяц. И это минимум. Татьяна признается, ее можно сделать и за несколько дней, но тогда кукла получится неживой. А вот Светлана Стародубцева в кукольном деле новичок. Однако в этом году ее руками было создано 14 маленьких шедевров.
((сх: Светлана Стародубцева, кукольный мастер: «Это куколка Маня. Она у нас новогодняя. Вот с елочкой. В преддверии Нового года она идет в лес за елочкой. Везет ее домой, чтобы подготовится к празднику. Создать уют».
Создание пушистых игрушек из шерсти – кропотливый труд. Одного маленького зайченка Ирина Колесникова валяет 4 дня по 7-8 часов. Мастер рассказывает, что по своей природе она сова. Поэтому любимым делом она занимается ночью. А спать ложится в 6 утра. Работа с живыми материалами – главный источник ее вдохновения. И, безусловно, выставки. На них Ирина с удовольствием делится опытом с другими авторами и непременно спешит открыть для себя что-то новое.
Ирина Колесникова, мастер сухого скульптурного валяния: «Я этим занимаюсь, Анечка, третий год. Научилась я по интернету. Два месяца по интернету. Есть мастер-классы. И методом проб и ошибок. Надеюсь, что мои игрушки понравятся и принесут какую-то радость».
Все без исключения гости «Артмании» стали частью большого и таинственного мира игрушек. Они познакомились не только с внешней красотой каждой куклы или медвежонка тедди, но и узнали секреты их создания.
Виктория, посетитель выставки: «У меня масса положительных впечатлений, масса эмоций. Такая красота. Столько замечательных мастеров здесь собралось. Приятно на это посмотреть. Приятно с ними было познакомиться. Узнать секреты их творчества. Узнать, чем они вдохновляются. Я очень под большим впечатлением. Замечательная организация. Я думаю, здесь, в Курске, представлены лучшие работы и лучшие мастера».
Посетить выставку «Мир кукол, тедди и игрушек», прикоснуться к чудесам из детства и, возможно, вдохновиться на создание своего маленького шедевра куряне смогут до конца ноября.
Татьяна Черникова, руководитель выставочного зала «Артмания»: «Выставки кукол всегда пользуются большим интересом, потому что это наше детство. Это наши эмоции, которые идут из детства. И, в принципе, все люди, даже мужчины, которые к нам приходят, они все уходят с улыбками с радостью».
В Курске открылась выставка «Мир кукол, тедди и игрушек»
Познакомиться с валяными зайцами, сказочными эльфами и гипсовыми куклами куряне смогут уже сегодня