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Лента новостей / В регионе

Информация о загрязнении воды и море рыбы на границе Курской области с Украиной не подтвердилась

Специалисты Россельхознадзора провели необходимые исследования

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17 октября инспекторы регионального управления Россельхознадзора проверили информацию о загрязнении воды и море рыбы в реке Сейм на участке госграницы России, в районе посёлка Тёткино Курской области. Специалисты побывали на месте совместно с сотрудниками Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и ветеринарной службы региона.

Факт мора рыбы не подтвердился, специалисты отобрали пробы воды из реки и направили в «Курскую областную ветеринарную лабораторию» для исследования на показатели безопасности.

Экспертиза в образцах воды не обнаружила нитратов, нитритов и остаточныого количества пестицидов, рН и аммиак - в предельно допустимой норме.

В результате информация о загрязнении воды и море рыбы в Сейме в приграничной зоне не подтвердилась.

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