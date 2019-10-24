Информация о загрязнении воды и море рыбы на границе Курской области с Украиной не подтвердилась

Специалисты Россельхознадзора провели необходимые исследования

17 октября инспекторы регионального управления Россельхознадзора проверили информацию о загрязнении воды и море рыбы в реке Сейм на участке госграницы России, в районе посёлка Тёткино Курской области. Специалисты побывали на месте совместно с сотрудниками Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и ветеринарной службы региона.Факт мора рыбы не подтвердился, специалисты отобрали пробы воды из реки и направили в «Курскую областную ветеринарную лабораторию» для исследования на показатели безопасности.Экспертиза в образцах воды не обнаружила нитратов, нитритов и остаточныого количества пестицидов, рН и аммиак - в предельно допустимой норме.В результате информация о загрязнении воды и море рыбы в Сейме в приграничной зоне не подтвердилась.