ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 22.10.2019

1. Jacques Satre - Joe Ging ‘2019

2. Eindkrak - Give us the Paw ‘2019

3. Cosmo Vitelli feat. Sebastian Lee Philipp - Die Alraune ‘2019

4. Stallion's Stud - Bad Breath ‘2019

5. Stevie Whisper & Andria - Lost ‘2019

6. End Christian - Altered for Concern (JK Flesh mix) ‘2018

7. Anatolian Weapons - Black Sea ‘2018

8. Donna Haringwey - Joy ‘2018

9. Fiero - M-19 ‘2016

10. Bogdan Dražić - House Of Thwomp ‘2018

11. Black Propaganda - Mordejai vanunu ‘2019

12. Iconoclass - Tenebra ‘1988

13. HVDES - What The Devil Does ‘2018

14. OKO - МОЯ ДУАЛЬНОСТЬ ‘2019

15. Identified Patient - He Is The Medicinal Cabinet ‘2016

16. Click Click - Playground (Sneaker Dunkeltier Edit) ‘2018

17. LVRIN - Mind ‘2019

18. Boys Noize - Killer (Kris Baha Remix) ‘2018

19. Scarlit Port - VIRTUAL (r i t u a l) ‘2019

20. De-Bons-en-Pierre - Macholess Zone 2019

21. Cashminus - No Satisfaction (Credit 00 Molenbeek Bad Boy Remix) ‘2018

22. Dj Nephil - No Sell Out ‘2019

23. Oktober Lieber - The Attacker '2018

24. WLDV - Blind Dead ‘2017

25. Mas - Dissection ‘2018

26. Omen - YR ‘2019

27. Diana Berti - Spider Pit ‘2018

28. Karawane - Nox Boy ‘2018

29. Cardopusher - Leaving feat. Ivy Barkakati ‘2018

30. Skelesys - Do You Know ‘2018

31. Imperial Black Unit - Revolt At Maidan ‘2019

32. Retrograde Youth - Final Days ‘2019

33. Vox Low - Rejuvenation ‘2018

34. Curses - Gold & Silber feat. Perel ‘2018

35. Pelada - No Hay ‘2016

36. Motel77 feat. MIIIA - Confusion (Roe Deers Remix) ‘2018

37. Ambiance - Hombre Araña ‘2018

38. Niv Ast - Quebec / Makolet (Khidja Remix) ‘2019

39. The Horrorist - Blind ‘2019

40. Anna Funk Damage - Eating Time ‘2019

41. An-i & Unhuman - Five To Nine ‘2019

42. Thegn - I Heard Your Voice (ft Dis Fig) ‘2019

43. Golpe Erotico – Realidad ‘2019

44. Hjärnkultur – Kraft ‘2018

45. Flaminia - The Illusion Of Matter ‘2018

46. The Body - An Urn (Remixed by Sow Discord) ‘2019