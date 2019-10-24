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Маньяка в Курске нет. В полиции опровергли все слухи о нападениях

Нет его и в районах области
Маньяка в Курске нет. В полиции опровергли все слухи о нападениях

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По Курску ходят слухи о маньяке, который нападает с ножом на девушек. Якобы это тот самый, который напал на двух школьниц в местечке Свобода. 

В соцсетях и по "сарафанному радио" люди сообщают, что мужчина напал на кого-то то в одном, то в другом месте. Пишут, что якобы рано утром пострадала девушка от рук этого "маньяка" в районе СХА, пишут, что есть и пожилая женщина среди пострадавших. 

В сетях выкладывают и фейковые фото предполагаемого преступника.

В региональном УМВД все слухи развеяли - маньяка в Курске нет. Нет его и в районах области. Как отметили в пресс-службе ведомства, слово "маньяк" в данном случае, вообще не применимо. В Свободе было нападение, заведено уголовное дело, преступника разыскивает. Следователи установили, что в момент нападения он был пьян и хотел ограбить девушек.

Больше, по словам правоохранителей, подобных происшествий не регистрировалось ни Курске, ни в области. Сегодня ни на какую девушку около сельхозакадемии также никто не нападал. 

Стражи порядка просят курян не распространять фейки и, в случае, если кто-то действительно обладает какой-то важно информацией - сообщить об этом в полицию, а не вводить в заблуждение местных жителей, выкладывая свои домыслы в соцсетях.

Приметы преступника УМВД распространило ранее. 
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