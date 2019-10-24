Маньяка в Курске нет. В полиции опровергли все слухи о нападениях
Нет его и в районах области
В соцсетях и по "сарафанному радио" люди сообщают, что мужчина напал на кого-то то в одном, то в другом месте. Пишут, что якобы рано утром пострадала девушка от рук этого "маньяка" в районе СХА, пишут, что есть и пожилая женщина среди пострадавших.
В сетях выкладывают и фейковые фото предполагаемого преступника.
В региональном УМВД все слухи развеяли - маньяка в Курске нет. Нет его и в районах области. Как отметили в пресс-службе ведомства, слово "маньяк" в данном случае, вообще не применимо. В Свободе было нападение, заведено уголовное дело, преступника разыскивает. Следователи установили, что в момент нападения он был пьян и хотел ограбить девушек.
Больше, по словам правоохранителей, подобных происшествий не регистрировалось ни Курске, ни в области. Сегодня ни на какую девушку около сельхозакадемии также никто не нападал.
Стражи порядка просят курян не распространять фейки и, в случае, если кто-то действительно обладает какой-то важно информацией - сообщить об этом в полицию, а не вводить в заблуждение местных жителей, выкладывая свои домыслы в соцсетях.
Приметы преступника УМВД распространило ранее.