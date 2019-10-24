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В Курске директора строительной фирмы будут судить за мошенничество

Он украл часть денег при строительстве школьной спортплощадки 

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В Курске под суд идёт директор строительной фирмы. Его обвиняют в мошенничестве.

В ноябре прошлого года директор организации заключил договор подряда на ремонт спортивной площадки одной из городских школ. Для стройки он закупил материалы почти в три раза дешевле, чем было оговорено контрактом. При этом в акте выполненных работ указал всё как предполагалось. В результате чего предприимчивый бизнесмен положил в свой карман 180 тысяч рублей.

Через некоторое время часть спортивной площадки из-за некачественного материала испортилась. Однако, директор организации ремонтировать её повторно отказался.

Все его махинации вскрыли правоохранители в ходе проверки.

В ходе расследования уголовного дела злоумышленник полностью возместил причиненный ущерб.

Но от уголовного дела его это не спасло, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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