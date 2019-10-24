В Курске директора строительной фирмы будут судить за мошенничество
Он украл часть денег при строительстве школьной спортплощадки
В ноябре прошлого года директор организации заключил договор подряда на ремонт спортивной площадки одной из городских школ. Для стройки он закупил материалы почти в три раза дешевле, чем было оговорено контрактом. При этом в акте выполненных работ указал всё как предполагалось. В результате чего предприимчивый бизнесмен положил в свой карман 180 тысяч рублей.
Через некоторое время часть спортивной площадки из-за некачественного материала испортилась. Однако, директор организации ремонтировать её повторно отказался.
Все его махинации вскрыли правоохранители в ходе проверки.
В ходе расследования уголовного дела злоумышленник полностью возместил причиненный ущерб.
Но от уголовного дела его это не спасло, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.