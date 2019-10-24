Завтра в Курске ИФНС проведёт «День открытых дверей» для налогоплательщиков
Куряне могут получить ответы на вопросы о порядке исчисления и уплаты налогов: имущественного, земельного и транспортного
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы при этом применяются, а также ответят на другие вопросы курян по теме налогообложения.
Мероприятие состоится в операционном зале инспекции, что на улице Энгельса, 115.