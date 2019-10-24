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Завтра в Курске ИФНС проведёт «День открытых дверей» для налогоплательщиков

Куряне могут получить ответы на вопросы о порядке исчисления и уплаты налогов: имущественного, земельного и транспортного
Завтра в Курске ИФНС проведёт «День открытых дверей» для налогоплательщиков

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В пятницу, 25 октября в ИФНС по Курску состоится «День открытых дверей» для налогоплательщиков – физических лиц. Все желающие с 9 утра до 18 вечера смогут получить квалифицированные ответы на вопросы о порядке исчисления и уплаты налогов: имущественного, земельного и транспортного.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы при этом применяются, а также ответят на другие вопросы курян по теме налогообложения.

Мероприятие состоится в операционном зале инспекции, что на улице Энгельса, 115.

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