Завтра в Курске ИФНС проведёт «День открытых дверей» для налогоплательщиков

Куряне могут получить ответы на вопросы о порядке исчисления и уплаты налогов: имущественного, земельного и транспортного

В пятницу, 25 октября в ИФНС по Курску состоится «День открытых дверей» для налогоплательщиков – физических лиц. Все желающие с 9 утра до 18 вечера смогут получить квалифицированные ответы на вопросы о порядке исчисления и уплаты налогов: имущественного, земельного и транспортного.Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы при этом применяются, а также ответят на другие вопросы курян по теме налогообложения.Мероприятие состоится в операционном зале инспекции, что на улице Энгельса, 115.