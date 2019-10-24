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За взятку задержан руководитель Госинспекции труда в Курской области

Чиновника обвиняют в получении взятки - 100 тысяч рублей
За взятку задержан руководитель Госинспекции труда в Курской области

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Сегодня в Курске задержали руководителя Государственной инспекции труда в Курской области Петра Шевелёва. 

Чиновника обвиняют в получении взятки - 100 тысяч рублей. Эти деньги он получил за то, что предоставлял сведения о несчастных случаях на производстве, доступ к которым ограничен законом, сообщили в следственном управлении.  

Правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах этого дела. 

Председатель областного комитета по профилактике коррупционных и иных правонарушений Андрей Ишунин сообщил, что Государственная инспекция труда не является структурным подразделением администрации Курской области, а Пётр Шевелёв – федеральный чиновник. 

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