За взятку задержан руководитель Госинспекции труда в Курской области
Чиновника обвиняют в получении взятки - 100 тысяч рублей
Чиновника обвиняют в получении взятки - 100 тысяч рублей. Эти деньги он получил за то, что предоставлял сведения о несчастных случаях на производстве, доступ к которым ограничен законом, сообщили в следственном управлении.
Правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах этого дела.
Председатель областного комитета по профилактике коррупционных и иных правонарушений Андрей Ишунин сообщил, что Государственная инспекция труда не является структурным подразделением администрации Курской области, а Пётр Шевелёв – федеральный чиновник.