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Лента новостей / В регионе

В курской администрации рассказали как оплачивать транспортный налог

Перерасчёт будет, но в следующем году
В курской администрации рассказали как оплачивать транспортный налог

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В курской администрации рассказали как оплачивать транспортный налог. Напомним, накануне депутаты областной Думы приняли решение снизить ставки налога в регионе

Многие куряне, ещё не заплатившие налог в этом году, посчитали это правильным. Также возникли вопросы нужно ли обращаться  за перерасчётом в налоговую. 

В региональной администрации пояснили: перерасчёт действительно будет, но специально обращаться никуда не нужно. По тем квитанциям, которые вы получили в этом году, нужно оплатить всю сумму. В 2020 году автовладельцы будут оплачивать налог уже по сниженной ставке. В эту квитанцию также войдёт и перерасчёт прошлой ставки. 

Напомним, это касается автомобилей мощностью до 100 л.с и 100-150 л.с . 
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