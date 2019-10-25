снизить ставки налога в регионе.В курской администрации рассказали как оплачивать транспортный налог. Напомним, накануне депутаты областной Думы приняли решение
Многие куряне, ещё не заплатившие налог в этом году, посчитали это правильным. Также возникли вопросы нужно ли обращаться за перерасчётом в налоговую.
В региональной администрации пояснили: перерасчёт действительно будет, но специально обращаться никуда не нужно. По тем квитанциям, которые вы получили в этом году, нужно оплатить всю сумму. В 2020 году автовладельцы будут оплачивать налог уже по сниженной ставке. В эту квитанцию также войдёт и перерасчёт прошлой ставки.
Напомним, это касается автомобилей мощностью до 100 л.с и 100-150 л.с .
В курской администрации рассказали как оплачивать транспортный налог
Перерасчёт будет, но в следующем году