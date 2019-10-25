Курян приглашают принять участие в Географическом диктанте
В воскресенье, 27 октября в России и за рубежом в пятый раз пройдёт Географический диктант Русского географического общества
Масштабная международная просветительская акция давно стала традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий, людей, примером для которых служат героические личности первооткрывателей, чей неподдельный интерес вызывают удивительные закономерности и взаимосвязи в природе, кто серьёзно задумывается над решением вызовов и задач, поставленных перед современным обществом.
В Курской области будет работать 13 площадок проведения географического диктанта.
Курский государственный университет уже в пятый раз будет принимать любителей географии. Площадка открытая – не требует предварительной регистрации – рассчитана на несколько сотен участников. Написать диктант там можно будет в аудитории 91 и 92 на четвёртом этаже главного корпуса университета. Регистрация участников будет открыта с 11:00 до 12:00.
Также будут работать площадки в областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева, в курской библиотеке слепых имени В.С. Алехина. Адреса других площадок в регионе можно найти на сайте акции. Там же доступа демо-версия диктанта.
Начало диктанта в воскресенье в полдень. Участие добровольное и бесплатное.