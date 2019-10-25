  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курян приглашают принять участие в Географическом диктанте

В воскресенье, 27 октября в России и за рубежом в пятый раз пройдёт Географический диктант Русского географического общества
Курян приглашают принять участие в Географическом диктанте

Читайте также

В воскресенье, 27 октября в России и за рубежом в пятый раз пройдёт Географический диктант Русского географического общества.

Масштабная международная просветительская акция давно стала традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий, людей, примером для которых служат героические личности первооткрывателей, чей неподдельный интерес вызывают удивительные закономерности и взаимосвязи в природе, кто серьёзно задумывается над решением вызовов и задач, поставленных перед современным обществом.

В Курской области будет работать 13 площадок проведения географического диктанта.  

Курский государственный университет уже в пятый раз будет принимать любителей географии. Площадка открытая – не требует предварительной регистрации – рассчитана на несколько сотен участников. Написать диктант там можно будет в аудитории 91 и 92 на четвёртом этаже главного корпуса университета. Регистрация участников будет открыта с 11:00 до 12:00. 

Также будут работать площадки в областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева, в курской библиотеке слепых имени В.С. Алехина. Адреса других площадок в регионе можно найти на сайте акции. Там же доступа демо-версия диктанта. 

Начало диктанта в воскресенье в полдень. Участие добровольное и бесплатное.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские таможенники присоединились к Тетрис Челлендж

Курский губернатор рассказал сколько заплатил по транспортному налогу

На выходных курских водителей проверят на трезвость

Губернатор поздравил Героя Советского Союза, почётного курянина Михаила Булатова с 95-летием

Курская агрофирма не рассчиталась с работником при увольнении. Вмешалась прокуратура

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске