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В Железногорске по вине пьяного водителя пострадал его пассажир

Авария произошла в разгаре рабочего дня

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24 октября в Железногорске по вине пьяного водителя пострадал его пассажир. Авария произошла днём, примерно в половину второго, возле дома №1 по Заводскому проезду. ВАЗ-21053, которым управлял 39-летний водитель, ехал по улице Мира со стороны улицы Димитрова, и столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком «Вольво» с полуприцепом, за рулём которого был 36-летний автомобилист. Как сообщили в ГИБДД, водитель  «Жигулей» был пьяным. 

В результате ДТП пострадал 42-летний пассажир пьяного автомобилиста, его с ранением доставили во 2-ю горбольницу Железногорска.

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