Авария произошла в разгаре рабочего дня

24 октября в Железногорске по вине пьяного водителя пострадал его пассажир. Авария произошла днём, примерно в половину второго, возле дома №1 по Заводскому проезду. ВАЗ-21053, которым управлял 39-летний водитель, ехал по улице Мира со стороны улицы Димитрова, и столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком «Вольво» с полуприцепом, за рулём которого был 36-летний автомобилист. Как сообщили в ГИБДД, водитель «Жигулей» был пьяным.В результате ДТП пострадал 42-летний пассажир пьяного автомобилиста, его с ранением доставили во 2-ю горбольницу Железногорска.