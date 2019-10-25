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В курской Думе объяснили почему не уменьшили налоговую ставку по всем видам транспортных средств

Накануне курские парламентарии внесли изменения в закон «О транспортном налоге»

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Накануне курские парламентарии внесли изменения в закон «О транспортном налоге». Ставки налога для автомобилей категории до 100 лошадиных сил включительно, а также свыше 100 и до 150-ти снизили. В первом случае владельцы авто будут платить уже не 25 рублей за лошадиную силу, а 15. Во втором – не 35 рублей, а 30.  За уже уплаченный  курянами налог предполагается перерасчет. 

При этом законотворцы объяснили, почему не понизили ставки по другим видам транспорта, сообщает телеканал "ТАКТ". 

Александр Еремчук, председатель правового комитета Администрации Курской области: «В Администрацию области и в областную Думу поступают многочисленные вопросы – почему не уменьшить налоговую ставку по всем видам транспортных средств.  Мы должны действовать  исходя из возможностей нашего областного бюджета.  Должны понимать, что это очень большие, существенные выпадающие доходы.  И до настоящего времени именно транспортный налог является основным источником формирования дорожного фонда. А все мы понимаем, что дороги нужно ремонтировать.  Но, в любом случае, этот законопроект  - первый шаг по реформе в целом формирования дорожных фондов».

Причины повысить ставки транспортного налога в 2017 году были существенные, отмечает председатель областной Думы Николай Жеребилов. По его словам, дорожная сфера утратила свыше 200 миллионов рублей после корректировки системы «Платон».  Затем последовал пересмотр нормативов распределения акцизов на горюче-смазочные материалы. Не в пользу регионов.

Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы: «В бюджет субъекта  отдавалось 88%, а федералам отдавалось 12%. С 17 года было принято решение отдавать 67% бюджету субъекта и 27% федералам. На этом мы потеряли еще 680 миллионов. В этой связи и было принято решение. С учетом того, что мы длительно не поднимали налоговые ставки. Проанализировав субъекты, мы приняли тогда такие  ставки».

Сейчас областные депутаты видят возможность пересмотра размера ставок  в сторону снижения. Голосуют «За».  Напомним, что в сентябре губернатор Курской области заявлял о целесообразности поэтапной отмены транспортного налога.

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