Курская агрофирма не рассчиталась с работником при увольнении. Вмешалась прокуратура
Директора оштрафовали
В ведомство обратился бывший сотрудник ООО «Курск-Агро» - при увольнении ему не выплатили окончательный расчёт в сумме 13 тысяч рублей и не воернули трудовую книжку.
Прокурор Октябрьского района внёс руководству сельхозпредприятия представление, в котором потребовал устранить нарушения. Только после этого задолженность перед бывшим работником агрофирма погасила.
А директора филиала «Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» оштрафовали.