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Курская агрофирма не рассчиталась с работником при увольнении. Вмешалась прокуратура

Директора оштрафовали

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В Октябрьском районе Курской области с бывшим работником сельхозпредприятия рассчитались только после вмешательства прокуратуры. 

В ведомство обратился бывший сотрудник ООО «Курск-Агро» - при увольнении ему не выплатили окончательный расчёт в сумме 13 тысяч рублей и не воернули трудовую книжку.

Прокурор Октябрьского района внёс руководству сельхозпредприятия представление, в котором потребовал устранить нарушения. Только после этого задолженность перед бывшим работником агрофирма погасила.

А директора филиала «Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» оштрафовали.

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