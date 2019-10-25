Курская агрофирма не рассчиталась с работником при увольнении. Вмешалась прокуратура

Директора оштрафовали

В Октябрьском районе Курской области с бывшим работником сельхозпредприятия рассчитались только после вмешательства прокуратуры.В ведомство обратился бывший сотрудник ООО «Курск-Агро» - при увольнении ему не выплатили окончательный расчёт в сумме 13 тысяч рублей и не воернули трудовую книжку.Прокурор Октябрьского района внёс руководству сельхозпредприятия представление, в котором потребовал устранить нарушения. Только после этого задолженность перед бывшим работником агрофирма погасила.А директора филиала «Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» оштрафовали.