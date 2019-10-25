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Губернатор поздравил Героя Советского Союза, почётного курянина Михаила Булатова с 95-летием

Пример для подражания всем нам...
Губернатор поздравил Героя Советского Союза, почётного курянина Михаила Булатова с 95-летием

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Сегодня юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, Почётный гражданин Курской области и Курска Михаил Булатов. Ветерану исполнилось 95 лет. С праздником Михаила Алексеевича поздравил губернатор.  

"Михаил Алексеевич, с Днём Рождения! От меня и всех земляков — вечная благодарность за ваш Подвиг. Вместе с другими советскими воинами вы совершили невозможное, освободили нашу страну и всю Европу из оков фашистских захватчиков. Вы светлый, невероятно стойкий и энергичный человек. Пример для подражания всем нам. Спасибо!", - написл Роман Старовойт на своей странице в соцсети. 

Также глава региона поздравит юбиляра сегодня при личной встрече. 

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