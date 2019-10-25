Губернатор поздравил Героя Советского Союза, почётного курянина Михаила Булатова с 95-летием
Пример для подражания всем нам...
"Михаил Алексеевич, с Днём Рождения! От меня и всех земляков — вечная благодарность за ваш Подвиг. Вместе с другими советскими воинами вы совершили невозможное, освободили нашу страну и всю Европу из оков фашистских захватчиков. Вы светлый, невероятно стойкий и энергичный человек. Пример для подражания всем нам. Спасибо!", - написл Роман Старовойт на своей странице в соцсети.
Также глава региона поздравит юбиляра сегодня при личной встрече.