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Курские таможенники присоединились к Тетрис Челлендж

Фото оказалась с сюрпризом

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Тетрис Челлендж захватывает экстренные службы по всему миру. Курские таможенники тоже присединились к флешмобу. 

Начало Тетрис Челлендж положили полицейские Цюриха, разместив в сентябре этого года в соцсетях фотографию двух своих сотрудников «выложенных» рядом со служебной машиной и всем имеющимся на вооружении инвентарём. Идею швейцарские полицейские позаимствовали у своих новозеландских коллег, опубликовавших подобный снимок годом ранее. 

С лёгкой руки швейцарцев идея нашла широкую поддержку в соцсетях. Её подхватили спасатели, врачи, военные, авиаторы, моряки и представители других экстренных служб. Условия конкурса просты: разложить инвентарь на земле возле служебного транспорта, лечь рядом и сфотографироваться.

Курские таможенники не смогли остаться в стороне. На фотоснимке показан таможенный контроль в действии – мобильный инспекционно-досмотровый комплекс со всем снаряжением и экипажем. Фото размещено на странице Федеральной таможенной службы в Инстаграм и нашло широкую поддержку у подписчиков - пост собрал почти 1300 лайков. 

Фото оказалась с сюрпризом. Секрет таможенники не раскрыли, его можно обнаружить при рассмотрении двух вроде бы одинаковых фотографий.




Кстати, сегодня отмечается день таможенника в России.
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