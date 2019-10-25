Курские таможенники присоединились к Тетрис Челлендж

Фото оказалась с сюрпризом

Тетрис Челлендж захватывает экстренные службы по всему миру. Курские таможенники тоже присединились к флешмобу.Начало Тетрис Челлендж положили полицейские Цюриха, разместив в сентябре этого года в соцсетях фотографию двух своих сотрудников «выложенных» рядом со служебной машиной и всем имеющимся на вооружении инвентарём. Идею швейцарские полицейские позаимствовали у своих новозеландских коллег, опубликовавших подобный снимок годом ранее.С лёгкой руки швейцарцев идея нашла широкую поддержку в соцсетях. Её подхватили спасатели, врачи, военные, авиаторы, моряки и представители других экстренных служб. Условия конкурса просты: разложить инвентарь на земле возле служебного транспорта, лечь рядом и сфотографироваться.Курские таможенники не смогли остаться в стороне. На фотоснимке показан таможенный контроль в действии – мобильный инспекционно-досмотровый комплекс со всем снаряжением и экипажем. Фото размещено на странице Федеральной таможенной службы в Инстаграм и нашло широкую поддержку у подписчиков - пост собрал почти 1300 лайков.Фото оказалась с сюрпризом. Секрет таможенники не раскрыли, его можно обнаружить при рассмотрении двух вроде бы одинаковых фотографий.Кстати, сегодня отмечается день таможенника в России.