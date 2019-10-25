В администрации совместно с «Экотексом» решают как избавить курян от резкого запаха
Сейчас сотрудники Росприроднадзора продолжают внеплановую проверку предприятия
Стороны обсудили комплекс мер, который необходимо разработать для дальнейшего функционирования предприятия без нанесения ущерба жителям.
«Компания уже установила фильтры для дополнительной очистки воздуха, привела в порядок природоохранную документацию. Однако продолжают поступать жалобы от населения на резкий запах. Необходимо правильно выстроить технологический процесс», - отметил Алексей Смирнов.
Как рассказал генеральный директор ООО «Экотекс» Тахир Мурзин, в ноябре прибудет дополнительный фильтр, в декабре его установят на оборудовании. Кроме того, заключено соглашение с полигоном промышленных отходов «Старково».
Также проработают возможность установки системы ГЛОНАСС на транспортное средство, чтобы проследить, что отходы деятельности предприятия попадают строго в пункт назначения.
Сейчас сотрудники Росприроднадзора продолжают внеплановую проверку предприятия. Уже отобраны пробы на всех источниках выбросов в атмосферный воздух, причём во время работы оборудования на полной мощности.
Если по результатам проверки эксперты выявят нарушения, материалы станут основанием для обращения в суд для приостановки деятельности ООО «Экотекс».