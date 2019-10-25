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В администрации совместно с «Экотексом» решают как избавить курян от резкого запаха

Сейчас сотрудники Росприроднадзора продолжают внеплановую проверку предприятия
В администрации совместно с «Экотексом» решают как избавить курян от резкого запаха

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Заместитель губернатора Алексей Смирнов встретился с руководством и представителями ООО «Экотекс», областного комитета экологической безопасности и природопользования, Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора, управления Роспотребнадзора, городской администрации, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Стороны обсудили комплекс мер, который необходимо разработать для дальнейшего функционирования предприятия без нанесения ущерба жителям.

«Компания уже установила фильтры для дополнительной очистки воздуха, привела в порядок природоохранную документацию. Однако продолжают поступать жалобы от населения на резкий запах. Необходимо правильно выстроить технологический процесс», - отметил Алексей Смирнов.

Как рассказал генеральный директор ООО «Экотекс» Тахир Мурзин, в ноябре прибудет дополнительный фильтр, в декабре его установят на оборудовании. Кроме того, заключено соглашение с полигоном промышленных отходов «Старково». 

Также проработают возможность установки системы ГЛОНАСС на транспортное средство, чтобы проследить, что отходы деятельности предприятия попадают строго в пункт назначения.

Сейчас сотрудники Росприроднадзора продолжают внеплановую проверку предприятия. Уже отобраны пробы на всех источниках выбросов в атмосферный воздух, причём во время работы оборудования на полной мощности. 

Если по результатам проверки эксперты выявят нарушения, материалы станут основанием для обращения в суд для приостановки деятельности ООО «Экотекс».

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