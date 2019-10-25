В мэрии Курска состоялось общественное слушание по благоустройству города
В обновленном своде правил горадминистрация сделала акцент на активном участии в благоустройстве города самих курян
В мэрии Курска первый заместитель Главы администрации Николай Цыбин совместно с общественниками обсудили правила благоустройства города. В обновленном своде правил горадминистрация сделала акцент на активном участии в благоустройстве города самих курян, сообщает телеканал "ТАКТ". Николай Цыбин отметил, в обязательном порядке мнение жителей будет учитываться.
Николай Цыбин, первый заместитель Главы администрации г. Курска: «Документ получился объемный. Я думаю, всем, наверно было интересно почитать. Каждый в своем направлении. Большие разделы по многоквартирным домам. Надеюсь, что принятие этого документа Курским городским собранием позволит более комплексно подходить к проблемам благоустройства на территории нашего города».
Один из главных вопросов, который поднимался на общественном слушании – определение тех общегородских территорий, на которых работы должны проводиться в первую очередь. Также большой раздел посвящен контролю за содержанием уже обустроенных частей города.
Наталья Мироненко, ландшафтный дизайнер: «На данный момент хотелось бы желать лучшего. Есть нюансы, которые хотелось бы, чтобы согласовывали со специалистами. Допустим, как малые архитектурные формы сейчас на Ленина. Это очень прекрасно, что они там есть. Возможно, качество должно быть еще лучше. ПЕРЕБИТЬ: 05:02-5:10: Я бы все-таки добавила средний ярус у нас по Ленина. Немножечко добавила бы многолетних растений».
Новые малые архитектурные формы, которые теперь украшают улицу Ленина, вызвали массу противоречивых эмоций у курян. Одни – оценили городской минимализм.
- Я там гуляю с внуком на Перекальского около «Жар-пиццы». В общем-то удобно. Можно сесть, посидеть. Мне нравится.
- Меня все устраивает. Начали хоть парки делать. Очень все хорошо.
- Очень не устраивают дороги в последнее время, но их делают. Все в процессе. А так все очень хорошо.
Другие же считают, что подобные скамейки и клубы только уродуют облик центральной улицы.
Николай Цыбин, первый заместитель Главы администрации г. Курска: «У нас сколько людей, столько мнений. Например, сказать о том, что плохо, наверно, может любой. А сказать, как сделать лучше… Они же не высказывают мнение: «Вот вместо этого, давайте, сделаем вот это». Нет. Просто идет критика. Я считаю, что это нормальный рабочий процесс. Потому что не критикуют только тех, кто ничего не делает».
По итогам общественных слушаний правила по благоустройству города будут вынесены на рассмотрение Курского городского собрания.