Курянке через прокуратуру пришлось возвращать свои пенсионные накопления из негосударственного пенсионного фонда

Возбуждено уголовное дело

Пенсионные накопления одной из жительниц Курска незаконно перевели из Пенсионного фонда России в негосударственный. Женщине пришлось возвращать их обратно через прокуратуру.В 2018 году курянка решила уточнить сумму пенсионных накоплений и обратилась в местное управление ПФР. Выяснилось, что средства переданы в негосударственный пенсионный фонд.Как показала проверка, это произошло на основании договора об обязательном пенсионном страховании, а также заявления, подписанного от имени женщины о досрочном переходе в негосударственный пенсионный фонд, который удостоверен нотариусом, - рассказали в областной прокуратуре.Но женщина такое заявление в органы ПФР не подавала, подпись ей не принадлежит и договор об обязательном пенсионном страховании она также не заключала. Все подписи в документах поставил кто-то другой.Прокурор ЦАО Курска направил в суд иск, в котором потребовал признать недействительным договор и обязать негосударственный пенсионный фонд перевести накопительную часть трудовой пенсии курянка обратно в Пенсионный фонд России.Требования прокурора суд полностью удовлетворил. Скоро решение суда вступит в законную силу и все пенсионные накопления вернутся в ПФР.Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту использования подложных документов.