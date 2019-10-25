В Курской области соседи помогли задержать вора, укравшего сейф с миллионом рублей

Бдительные селяне услышали непрекращающийся лай соседской собаки и заподозрили неладное

В Щигровском районе Курской области соседи помогли задержать вора, пытавшегося украсть из дома сейф с более чем миллионом рублей.Трое селян рано утром услышали непрекращающийся лай соседской собаки и, зная, что хозяев дома нет, решили проверить, в чём причина шума.Во дворе соседей они увидели подозрительного незнакомого мужчину - он выносил из дома чемодан. Тогда две женщины и мужчина позвали на подмогу ещё двоих местных жителей, и, вооружившись подручным хозяйственным инвентарём, окружили злоумышленника, не позволив тем самым ему уйти. Затем они вызвали полицию.Стражи порядка, прибыли на место происшествия через нескольких минут и задержали вора. Им оказался 24-летний ранее судимый мужчина. Из дома он украл сейф, в котором хранилось более миллиона рублей.В дом он проник, сломав окно. Сейф он спрятал в чемодан, также принадлежащий хозяевам. Прихватил с собой ещё и бытовую технику. Но скрыться ему не удалось благодаря бдительным соседям.Сейчас рецидивист арестован. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.