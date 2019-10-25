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В мэрии рассказали о переселении курян при реконструкции дороги по улице Бойцов 9-й дивизии

Расселению подлежат 32 дома
В мэрии рассказали о переселении курян при реконструкции дороги по улице Бойцов 9-й дивизии

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В 2020 году в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реконструкция дороги по улице Бойцов 9-й дивизии Курска. Ремонтировать будут участок от улицы Звёздной до улицы 50 лет Октября.

Переселить должны курян, проживающих в 32-х домах, из них восемь - частные и 24 жилых помещения муниципального жилищного фонда, рассказала начальник городского управления по учёту и распределению жилья Тамара Пожидаева.

На первом этапе, в прошлом году планировалось переселить 24 семьи, причём 16 жилых помещений находились в собственности горожан, а восемь использовались по договорам социального найма.

Жильцам направили соглашения об изъятии недвижимости с отчётом об оценке рыночной стоимости земельного участка и расположенного на нём недвижимого имущества. 

Из 16 собственников 14 согласились и получили квартиры, двое получили выплаты с учётом рыночной стоимости имущества, восьмерым нанимателям предоставили муниципальное жильё по договорам социального найма.

В этом году из восьми частных домов, подлежащих переселению, переселили только одну семью.

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