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Лента новостей / В регионе

В Курской областной больнице завершился ремонт урологического блока

Там впервые появилась система палатной сигнализации - прямая связь пациента с постом дежурной медсестры

В Курской областной больнице завершился ремонт урологического блока

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В Курской областной больнице завершился ремонт урологического блока. Результат оценил Роман Старовойт. 

Напомним, в июле, после многочисленных жалоб курян, губернатор нагрянул в отделение с внеплановым визитом. Состоянием и оснащением он остался критически недоволен. 

«Был принят ряд решений, в том числе кадровых. Изыскали средства на ремонт без дополнительного привлечения финансов из областного бюджета, создали Попечительский совет областной больницы. Как результат – за короткий промежуток времени сделали отделение европейского уровня», – отметил глава региона.

В ходе ремонта в первом блоке заменили полы, потолки, двери и окна, перепланировали палаты. Там впервые появилась система палатной сигнализации - прямая связь пациента с постом дежурной медсестры. 

Также в отделении койки заменили функциональными кроватями на миллион рублей, их приобрёл один из членов Попечительского совета. На всё ушло порядка 8 миллионов рублей и 4 месяцев. 

Как отметил главврач больницы Дмитрий Поляков, это деньги, полученные от оказания платных медицинских услуг и сдачи помещений в аренду. Ни копейки бюджетных средств. На очереди ремонт второго блока. Для этого проведут торги. В январе-феврале планируется все работы завершить. 

В планах также техническое переоснащение. В начале следующего года руководство больницы собирается приобрести эндоскопическое оборудование, которое позволит проводить высокотехнологичные хирургические вмешательства. 

Ежегодно в урологическом отделении лечат порядка двух тысяч пациентов. Сейчас на два блока рассчитано 60 мест.
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