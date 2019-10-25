Там впервые появилась система палатной сигнализации - прямая связь пациента с постом дежурной медсестры





В Курской областной больнице завершился ремонт урологического блока. Результат оценил Роман Старовойт.Напомним, в июле, после многочисленных жалоб курян, губернатор нагрянул в отделение с внеплановым визитом. Состоянием и оснащением он остался критически недоволен.«Был принят ряд решений, в том числе кадровых. Изыскали средства на ремонт без дополнительного привлечения финансов из областного бюджета, создали Попечительский совет областной больницы. Как результат – за короткий промежуток времени сделали отделение европейского уровня», – отметил глава региона.В ходе ремонта в первом блоке заменили полы, потолки, двери и окна, перепланировали палаты. Там впервые появилась система палатной сигнализации - прямая связь пациента с постом дежурной медсестры.Также в отделении койки заменили функциональными кроватями на миллион рублей, их приобрёл один из членов Попечительского совета. На всё ушло порядка 8 миллионов рублей и 4 месяцев.Как отметил главврач больницы Дмитрий Поляков, это деньги, полученные от оказания платных медицинских услуг и сдачи помещений в аренду. Ни копейки бюджетных средств. На очереди ремонт второго блока. Для этого проведут торги. В январе-феврале планируется все работы завершить.В планах также техническое переоснащение. В начале следующего года руководство больницы собирается приобрести эндоскопическое оборудование, которое позволит проводить высокотехнологичные хирургические вмешательства.Ежегодно в урологическом отделении лечат порядка двух тысяч пациентов. Сейчас на два блока рассчитано 60 мест.