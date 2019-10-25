Курская область. В Льговском районе впервые пройдут соревнования по кантри - кроссу
Спортсменам предстоит преодолеть крутые горки, лесной массив и четыре кроссовых трамплина
В соревнованиях примут участие мотогонщики разных возрастов.
Первыми стартуют дети, у них будет 20-минутный заезд, начало в 10 утра. Далее на старт выйдут юноши, в этой категории заезд продлится полчаса. Затем в борьбу вступят представители классов «Лайт», «Хард» и «Эксперт».
Спортсменам предстоит преодолеть крутые горки, лесной массив и четыре кроссовых трамплина.
Организаторы приглашают всех желающих поддержать гонщиков.