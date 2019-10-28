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Лента новостей / В регионе

Курская область в лидерах среди регионов ЦФО по урожаю зерна и сахарной свёклы

В Курской области завершается уборка сельскохозяйственных культур


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В Курской области завершается уборка сельскохозяйственных культур. Наш регион вышел на первое место в ЦФО по урожайности и валовому сбору зерна и урожаю сахарной свёклы.

Собрано более 4,8 млн тонн зерна, из них кукурузы – порядка 930 тыс. тонн. Урожай кукурузы ожидается на уровне 1 млн 200 тыс. тонн. В целом, прогнозируемые показатели по итогам года превысят 5,1 млн тонн зерна. 

Сейчас собрано более 3,9 млн тонн свеклы, в планах - не меньше 4,7 млн тонн. Причём в этом году урожайность выше: в 2018-м свекловичные плантации региона давали по 464 центнера с гектара, в этом – около 490. 

Сахарные заводы переработали более 1 млн 800 тыс. тонн свекловичного сырья и произвели свыше 286 тыс. тонн сахара. Это на 25 тыс. тонн больше прошлогоднего уровня. В планах произвести более 600 тыс. тонн сахара. 

Завершена уборка масличных культур: озимого рапса, сои и подсолнечника. В этом году общий урожай масличных культур составит 1 млн 140 тыс. тонн. Для сравнения: в прошлом - 990 тыс. тонн. 

В этом году аграрии собрали также рекордный урожай сои – более 600 тыс. тонн, подсолнечника – около 430 тыс. тонн.

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