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Курская область. В Льговском районе впервые пройдут соревнования по кантри - кроссу

Спортсменам предстоит преодолеть крутые горки, лесной массив и четыре кроссовых трамплина
Курская область. В Льговском районе впервые пройдут соревнования по кантри - кроссу

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В воскресенье, 27 октября в Слободском логу подо Льговом впервые пройдут соревнования по кантри-кроссу. Торжественное открытие намечено на 9:30 утра, первые заезды стартуют в 10 часов.

В соревнованиях примут участие мотогонщики разных возрастов.

Первыми стартуют дети, у них будет 20-минутный заезд, начало в 10 утра. Далее на старт выйдут юноши, в этой категории заезд продлится полчаса. Затем в борьбу вступят представители классов «Лайт», «Хард» и «Эксперт».

Спортсменам предстоит преодолеть крутые горки, лесной массив и четыре кроссовых трамплина.

Организаторы приглашают всех желающих поддержать гонщиков. 

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